Benja Valencia llegó a RadioActiva para presentar su álbum «Quiere irse con los Ygriega» y adelantó detalles de su 2026: «Quiero hacer un Coliseo» En la tarde de este lunes, el popular cantante Benja Valencia estuvo presente en "HiperActiva, Vamo a Calmarno", donde habló de nuevo álbum titulado "Quiere irse con los Ygriega". Además, entregó detalles del rémix de "Sentimiento Mágico", el que contará con la participación de Zion.