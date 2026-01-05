Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton sorprende y adelanta posibles precipitaciones para esta semana Durante la mañana de este lunes, el meteorólogo de Mega entregó su pronóstico del tiempo y reveló que esta semana podría volver la lluvia en la Región Metropolitana. Revisa los detalles de las precipitaciones que se esperan en la capital.