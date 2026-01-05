Conmoción en el mundo de la radio: muere destacado locutor tras sufrir accidente cerebrovascular

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo de la radio. Resulta que se confirmó la muerte de un popular locutor radial. Hablamos de Marcos Peña Pereira, quien tenía 61 años.

La lamentable noticia la entregó Radio El Carbón de Lota, emisora en la que el comunicador pudo crecer y dejó una gran huella.

Marcos Peña tuvo un accidente cerebrovascular durante el 30 de diciembre. Luego de esto, permaneció hospitalizado en estado grave, hasta que perdió la vida.

Conmoción por muerte del locutor radial Marcos Peña Pereira

A través de sus redes sociales, la municipalidad de Lota compartió un sentido mensaje para despedir al locutor.

«Lamentamos informar el fallecimiento de Marcos Peña Pereira. Se apaga su voz, pero queda el recuerdo de un querido locutor y comunicador social, referente en nuestra comuna y la Cuenca del Carbón», indicaron.

De acuerdo a lo informado por Bío Bío, el comunicador inició su recorrido en el mundo de la radio a mediados de los 80.

Esto lo llevó a llegar a Radio El Carbón, donde inició su carrera y a crear su sello personal frente al micrófono.

Vale señalar que durante los 90 y luego del paso de Am a FM de Radio El Carbón, Marcos Peña se trasladó hasta Coronel y se unió a Radio Dinámica, donde estuvo hasta el 2005.

Luego, en 2011 volvió a Radio El Carbón. Sin embargo, cumplió la función de locutor comercial. Fue parte de transmisiones deportivas y lideró programas nocturnos y programación de fin de semana.

Marcos Peña se mantuvo en dicho medio por cerca de 13 años, donde tuvo trayectoria marcada por la cercanía y su compromiso con la radio local.

