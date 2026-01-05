Recordada figura de TV es acusada de abandono por su hijo y así respondió: «No me he acercado porque me demandaron»

Este domingo, en el programa de Chilevisión «Primer Plano» se dio a conocer una polémica que involucra a una recordada figura televisiva. Hablamos del Nino Morales, pareja de Perla Ilich.

En esta instancia, David Morales, hijo del gitano acusó a su padre de no apoyarlo durante gran parte de su vida.

«No recibí ninguna ayuda. Y si me ayuda ahora, no lo necesité antes y no lo necesito ahora», señaló el hijo del exparticipante del docurreality «Perla».

Además, en el programa de CHV el joven también se refirió a la relación que le gustaría haber tenido con Nino. Además, indicó que la lejanía que tuvieron le afectó en su vida.

«Lo que todo hijo quiere con su padre es tener una conexión. Me gustaría que todo fuese diferente con él, pero no puedo obligarlo a quererlo o hacer algo que no quiere», señaló.

De acuerdo a lo exhibido en el programa, David y su hermano Tommy tenían 6 y 9 años respectivamente cuando sus padres terminaron su relación.

Además, el hijo de nino Morales indicó que próximamente se casará y que no ve a su padre hace siete u ocho años.

«Lo busqué dos o tres veces, me dejó plantado», indicó.

La versión de Nino Morales

Vale señalar que el acusado y Perla Ilich entregaron otra versión al respecto.

«Yo no estaría con un hombre que deje de lado a sus hijos», indicó la gitana.

Por otro lado, Nino Morales señaló: «No me he acercado a mis hijos porque me demandaron. Estuve preso por falsos testimonios. Después se echaron para atrás y dijeron que era mentira».

Además, mencionó que habría tenido encuentros con él hace algunos meses. «Él dice que siempre me buscó, pero por susto o miedo nunca lo hizo. Yo siempre lo busqué. Hablé con él en la casa de un amigo, que es su tío, lo abracé. Estuvimos conversando desde las nueve de la noche hasta las dos de la mañana», indicó.

«Se juntaba sin que su mamá supiera, y cuando Teresa se enteró, mi hijo me bloqueó», agregó.

Igualmente, se refirió al próximo matrimonio de su hijo David Morales. «Me dijeron que no fuera. Ni mi papá ni mi hermano mayor”. Sin embargo, recalcó: “Yo amo a mis hijos. Si ellos quieren, yo estaré ahí», mencionó.

Sin embargo, en el programa «Primer Plano» y junto a su madre, el joven desmintió las palabras de su padre y señaló que no lo ve hace años. Además, indicó que ya no necesita reunirse con él.

