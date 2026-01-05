Tarotistas impactan tras predecir la muerte de tres famosos durante este 2026: «Nos van a mover el piso»

Ya empezó un nuevo año. En este contexto, se genera gran interés por las predicciones que suelen lanzar diversos tarotistas y gente relacionada con el mundo esotérico.

Estos «guías espirituales» constantemente sorprenden con sus presagios y vaticinios sobre diversos temas. Entre ellos, política, desastres naturales, espectáculo y más.

En este sentido, en el programa de Chilevisión, Plan Perfecto, le consultaron a tres tarotistas con respecto a sus predicciones para el 2026. Se trata de Álvaro Santi, Vanessa Daroch y Blanche.

Tarotistas predicen impactantes muertes

Y los tres tarotistas coincidieron en un punto, lo que generó gran impacto en redes sociales.

Resulta que al momento de tirar las cartas, los tres indicaron que tres famosos morirían, lo que remecería a Chile.

«Casi terminando el año, vienen tres fallecimientos de personas muy conocidas, que nos van a mover el piso», partió diciendo Vanessa Daroch en Plan Perfecto.

En este sentido, Blanche mencionó: «De Chile tres personas, incluso más. Una nos va a sorprender. Una va a ser una mujer».

Por su parte, el ex integrante de «Psíquicos«, Álvaro Santi, indicó: «Veo tres personas, pero también una cuarta».

Además, el tarotista entregó más detalles al respecto. «Hay una mujer que probablemente tuvo un protagonismo en algún momento. Está vinculada con el espectáculo, canales de televisión, que van a lamentar mucho el fallecimiento de ella», señaló.

A pesar de que los guías espirituales generaron gran impacto, es importante aclarar que no existe evidencia científica que respalde la posibilidad de que se puedan adelantar este tipo de hechos a través del tarot.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google