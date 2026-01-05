Festival de Viña 2026: confirman a todos los humoristas que se presentarán en el esperado certamen

Recientemente, desde el Festival de Viña del Mar confirmaron a todos los humoristas que serán parte de esta nueva versión del evento.

Es importante recordar que este año, el certamen se desarrollará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

En este sentido, durante este lunes desde la organización anunciaron a todos los encargados de domar al complicado «monstruo» del Festival de Viña.

Estos serán los humoristas del Festival de Viña 2026

El primer humorista en presentarse en esta nueva versión del certamen viñamarino es ni más ni meos que Stefan Kramer, quien se presentó por última vez en este evento el 2020.

Al día siguiente será el turno de Rodrigo Villegas, quien estuvo en las versiones del 2017 y 2023 del Festival de Viña.

Por otro lado, el martes se presentará el venezolano Esteban Düch, quien tendrá su debut en este evento y que estuvo sonando con fuerza.

El miércoles, le tocará a Asskha Sumatra, quien logró llegar al Festival de Viña 2026 luego de ser la ganadora del programa de mega, Coliseo.

Y los días jueves 26 y viernes 27 de febrero tendrán sus debuts otros humoristas que han dado mucho que hablar últimamente.

El jueves lo hará Piare con Pe y el viernes Pastor Rocha.

Vale señalar que esta noticia fue informada a través de la cuenta de Instagram del Festival de Viña. De este modo, múltiples usuarios entregaron sus opiniones al respecto.

«El viernes se la lleva»; «Pésimo día pa la Asskha :(«; «Yo sabía que mi pastor iba a llegar a viña»; «Genial ! Esteban Duch es demasiado divertido !!! Justo el día que voy 🙌. Ashka debería haber estado con Mon Laferte»; «Como que la Asskha no está con la mon????????», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

