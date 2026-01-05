Inició la venta de entradas para los 10 años de La Fiesta del Memo: conoce cómo comprar y los precios

Cada vez falta menos para una nueva versión de La Fiesta del Memo. Esperado evento que este 18 de abril celebrará diez años de historia en el Club Hípico de Santiago.

Vale señalar que por una década, el festival se ha consolidado como uno de los más grandes de Chile y se ha transformado en un verdadero fenómeno en la escena nacional.

Durante estos diez años, La Fiesta del Memo, producida por Memo Entertainment, ha reunido a miles de personas en un ambiente que fusiona música, espectáculo y una experiencia en vivo de alto impacto.

Y en esta celebración de diez años, se espera una jornada inolvidable, con un gran despliegue renovado y una programación que desatará una tremenda fiesta en el Club Hípico.

Se espera que en esta instancia haya un line up de gran nivel. A pesar de que todavía no se revelan los nombres, se espera una cartelera con artistas y shows que prometen encender la pista y sorprender a sus asistentes desde el primer minuto.

Vale señalar que durante su trayectoria, La Fiesta del Memo ha estado en importantes recintos de la capital. Comenzó en a Kmasu para llegar al Centro de Eventos Munich, al Teatro Caupolicán, al Hipódromo Chile y al Club Hípico de Santiago.

Además, ha contado con importantes artistas nacionales e internacionales como Tito El Bambino, Franco El Gorila, Santa Feria, Ke Personajes y más

Cómo comprar entradas para La Fiesta del Memo

La preventa de entradas ya se encuentra disponible a través del sistema Passline. De este modo, se invita al público que compre su entrada con anticipación debido a la alta demanda del evento.

Vale señalar que la entrada general en «Early Bird» tiene un valor de $20.000. En tanto, «Early Bird Pit» tiene un costo de $79.000. Esta última asegura una experiencia con barras exclusivas, sector preferencial y más.

Vale señalar que La Fiesta del Memo es un evento para mayores de 18 años.

