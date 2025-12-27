La Fiesta del Memo celebra diez años con nueva versión en el Club Hípico de Santiago: cuándo es y cómo comprar entradas

La Fiesta del Memo confirmó que el 18 de abril se llevará a cabo una nueva versión del popular evento en el Club Hípico de Santiago. Instancia, en la se celebrarán sus diez años de historia.

Durante una década, este evento se ha consolidado como una de las fiestas más grande de Chile. Se trata de un verdadero fenómeno dentro de la escena de festivales nacionales.

Durante estos años, La Fiesta del Memo ha reunido a miles de personas en sus diversas versiones. Todo esto a través de una tremenda propuesta que fusiona música, espectáculo y una experiencia en vivo de alto impacto.

Y en esta celebración de los diez años de historia, se espera una jornada inolvidable, con un despliegue técnico renovado y una programación que convertirá al Club Hípico en el epicentro de la celebración.

Desde la organización del evento todavía no dan a conocer los artistas que se presentarán. Sin embargo, se espera un line up de gran nivel que sorprenda al público.

De este modo, se espera una cartelera que encienda la pista y cautive a los asistentes desde el primer minuto.

Es importante señalar que en sus diez años de historia. La Fiesta del Memo ha llegado a importantes recintos de la capital. Comenzó en la Kmasu, luego llegó a Centro de Eventos Munich, al Teatro Caupolicán, al Hipódromo Chile y al Club Hípico de Santiago.

Además, contado con destacados artistas nacionales e internacionales como Tito El Bambino, Franco El Gorila, Santa Feria, Ke Personajes y muchos más, quienes han sido parte de esta experiencia que fusiona música, baile y una marcada identidad festiva.

Cómo comprar entradas la Fiesta del Memo 2026

Las entradas para esta nueva versión de la Fiesta del Memo se pueden adquirir a través de Passline.

De este modo, se recomienda que aseguren su entrada con anticipación, ya que el evento se caracteriza por tener una alta demanda.

Vale señalar que la Fiesta del Memo es un festival para mayores de 18 años.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google