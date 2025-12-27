«Los voy a estar mirando y viendo cómo cahuinean con nosotros»: El emotivo mensaje de despedida de Fran García-Huidobro tras salida de Mega

La noche de este viernes tuvo lugar el último capítulo del año de Only Fama, de Mega. En el estelar de farándula, Fran García-Huidobro aprovechó el espacio para despedirse del canal.

Esto, tras confirmarse su salida, en medio de una polémica, por el regreso de la «Dama de Hierro» a Chilevisión. La comunicadora recibió un ramo de rosas de José Antonio Neme, y tuvo la oportunidad de agradecer al canal por el año y medio que estuvo en sus pantallas.

El emotivo mensaje de despedida de Fran García-Huidobro tras salida de Mega

Llegando al final del programa, José Antonio Neme sorprendió a Fran García-Huidobro con un ramo de rosas y un aplauso de los presentes, anunciando su salida del canal.

Por su parte, la comunicadora aprovechó el momento para despedirse: «Ya lo dije la semana pasada. Bueno, dije otras cosas que parece que no debería haber dicho, pero de verdad me llevo muchos aspectos de acá, de Mega».

«Las chicas de vestuario, las amo; los camarógrafos; los sonidistas. Claudio Dunsmore, que entendió que no tenía que pararse en la puerta de mi camarín», agregó.

Respecto al programa, Fran García-Huidorbo comentó: «A todo el equipo de ‘Only Fama’ que partió en octubre del año pasado y que ahora queda en las mejores manos, que son las manos de José Antonio y de Carlos Valencia, les deseo todo el éxito del mundo».

«Si me quieren enviar una entrada para Gloria Estefan también se los agradecería un montón. Yo desde Machasa los voy a estar mirando y viendo cómo cahuinean con nosotros«, bromeó la panelista.

Para cerrar, Fran García-Huidobro dijo: «Muchas gracias, Mega, por la tremenda oportunidad de haber estado aquí durante casi un año y medio».

