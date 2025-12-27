Daniela Aránguiz la vio: Cony Capelli reveló que se besó con un famoso en exclusiva fiesta en hotel

En el último capítulo de este viernes, de Plan Perfecto, Cony Capelli reveló una particular anécdota. Según contó la bailarina, anduvo a los besos con un conocido galán del espectáculo.

Todo esto, según Página 7, en el marco de una fiesta a la que asistió en el Hotel W, en la que también estaba presente Daniela Aránguiz. Cabe recordar que ambas se han visto envueltas en tensas discusiones y declaraciones cruzadas.

Cony Capelli reveló que se besó con un famoso en exclusiva fiesta en hotel

El chisme rápidamente escaló entre los panelistas de Plan Perfecto, que querían saber todos los detalles sobre el carrete al que asistió Cony Capelli. Según comentó ella, también en esta fiesta estaba Luis Mateucci, Daniela Aránguiz y Cuco Cerda.

La participante de Fiebre de Baile, relató que se besó con un famoso galán, parte del mundo del espectáculo, aunque no quiso revelar su nombre.

Eso sí, aseguró que él está soltero, pero, por otro lado, no lo haría de nuevo, puesto que le podría traer problemas.

Desde el panel, le preguntaron a Cony Capelli si le daba «miedo» saber que estaba Daniela Aránguiz en el evento, a lo que ella respondió que no.

En esa misma línea, sus compañeros en el programa le preguntaron si es que podía pasar algo más allá con este galán desconocido: «No, porque arruinaría las cosas. Hay conflicto de interés», señaló la ganadora de Gran Hermano.

Respecto a este sujeto de la farándula, Cony Capelli explicó que a pesar de estar soltero, habría otra mujer interesada en él: «Fue solo un tema del carrete… no fue algo profundo. O sea, los dos estamos solteros. Aquí no hubo infidelidad ni nada, pero yo sí soy muy consciente de que creo que no me hubiese gustado que me pasara a mí«.

Sus compañeros empezaron a bromear que al revelar esta información, le arruinaría la primicia a Daniela Aránguiz, por lo que Cony Capelli cerró con: «¡Sí! Me lo comí, me lo zampé«.

