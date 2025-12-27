«Me diagnosticaron cáncer cervicouterino»: Comediante nacional impactó a sus seguidores al revelar complejo estado de salud
La reconocida integrante de "El Sentido Del Humor", comunicó en sus redes el diagnóstico de cáncer que padece.
Este viernes, una de las humoristas más reconocidas de la escena nacional, reveló una cruda verdad a sus seguidores. A través de sus redes, señaló que había estado alejada de su público debido a un cáncer cervicouterino.
Se trata de Cynthia Gallardo, parte del podcast «El Sentido del Humor«, junto a Luis Slimming, Coronel Valverde y Héctor Romero. También, a principios de este año, la humorista participó en la locución de la 92.5.
Cynthia Gallardo impactó a sus seguidores al revelar complejo estado de salud
Con una publicación en Instagram, Cynthia Gallardo comunicó la fuerte noticia a sus seguidores: «les mentí, no estuve de vacaciones«, escribió de entrada.
«Pasó que a principios de diciembre me diagnosticaron cáncer cervicouterino y el 10 de diciembre me hicieron una conización para sacar parte de mi cuello uterino«, explicó la comediante.
En esa misma línea, señaló: «Ahora se viene otra operación, esta vez será una histerectomía radical, para completar el tratamiento y quedar libre de cáncer«.
Respecto a su estado de salud actual, Cynthia Gallardo reveló: «Da susto cuando te dicen que tienes cáncer, obviamente pensé lo que toda la gente dice en estos casos: ‘jamás pensé que me iba a pasar a mí’, pero sucedió y afortunadamente está todo bajo control«.
«Gracias a todas las personas que me han cuidado y contenido de todas las maneras posibles, a mi amor, a mi familia, mis amigas, amigos y colegas de la comedia, sin su amor todo sería distinto», cerró la comediante.
Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios positivos, y de apoyo, en este complejo momento.
