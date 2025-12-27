«Me diagnosticaron cáncer cervicouterino»: Comediante nacional impactó a sus seguidores al revelar complejo estado de salud

Este viernes, una de las humoristas más reconocidas de la escena nacional, reveló una cruda verdad a sus seguidores. A través de sus redes, señaló que había estado alejada de su público debido a un cáncer cervicouterino.

Se trata de Cynthia Gallardo, parte del podcast «El Sentido del Humor«, junto a Luis Slimming, Coronel Valverde y Héctor Romero. También, a principios de este año, la humorista participó en la locución de la 92.5.

Cynthia Gallardo impactó a sus seguidores al revelar complejo estado de salud

Con una publicación en Instagram, Cynthia Gallardo comunicó la fuerte noticia a sus seguidores: «les mentí, no estuve de vacaciones«, escribió de entrada.

«Pasó que a principios de diciembre me diagnosticaron cáncer cervicouterino y el 10 de diciembre me hicieron una conización para sacar parte de mi cuello uterino«, explicó la comediante.

En esa misma línea, señaló: «Ahora se viene otra operación, esta vez será una histerectomía radical, para completar el tratamiento y quedar libre de cáncer«.

Respecto a su estado de salud actual, Cynthia Gallardo reveló: «Da susto cuando te dicen que tienes cáncer, obviamente pensé lo que toda la gente dice en estos casos: ‘jamás pensé que me iba a pasar a mí’, pero sucedió y afortunadamente está todo bajo control«.

«Gracias a todas las personas que me han cuidado y contenido de todas las maneras posibles, a mi amor, a mi familia, mis amigas, amigos y colegas de la comedia, sin su amor todo sería distinto», cerró la comediante.

Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios positivos, y de apoyo, en este complejo momento.

