Vardoc impacta tras revelar el estratosférico monto que ganó tras grabar video íntimo con Anita Alvarado

En septiembre, Vardoc dio mucho que hablar en redes tras anunciar una colaboración Anita Alvarado en la popular plataforma para adultos, Arsmate.

Esta noticia no pasó desapercibida y generó gran interés con respecto al contenido del exyoutuber,

Luego de tres meses del anuncio, Vardoc conversó con FMDOS. Instancia, en la que habló de las ganancias que le significó esta colaboración. De este modo, dio a conocer que este tuvo un positivo impacto en el alcance que tiene en Arsmate, plataforma a la que llegó en marzo.

El influencer reveló que ha estado en trabajando en profesionalizar su trabajo. En este sentido, valoró la experiencia que tuvo con la «Geisha» chilena. «Fue una experiencia bastante buena», mencionó.

Vardoc revela las ganancias que le trajo su colaboración con Anita Alvarado

El exyoutuber reveló que su video con Anita Alvarado le trajo buenos resultados y aumentó su alcance.

«De hecho, el primer mes yo dije que había llegado a los 2.400 suscriptores. Terminé llegando ese mes a los 3.400 suscriptores», señaló Vardoc.

El creador de contenido, quien cobra cinco dólares por la suscripción, reveló que su colaboración Anita Alvarado le permitió obtener ganancias superiores a $15 millones.

Además, reveló que gran parte del público que consiguió en dicha oportunidad, siguió activo siguiendo el contenido que sube a su perfil.

«Mucha gente, gracias a eso, se quedó en el contenido… Yo soy terrible ofertón, po, we… Tengo re buena oferta y bueno, y ahora qué mejor, tengo dos pololas también y una casa grande. Así que sí, se nos viene bueno. Es lo mejor», finalizó Vardoc.

Vale señalar que el nombre real de Vardoc es Nicolás Liñán de Ariza y se hizo conocido por subir video en YouTube relacionado con videojuegos. Sin embargo, desde marzo dio un inesperado giro y se sumó a la creación de contenido para adultos.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google