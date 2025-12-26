Alerta por calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton pronostica altas temperaturas para los próximos días
En la mañana de este viernes, el meteorólogo de Mega entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y adelantó altas temperaturas para los próximos días. Revisa las palabras del especialista a continuación.
