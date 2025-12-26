Aseguran que Fran Virgilio tomó drástica decisión tras la polémica infidelidad de Karol Lucero: «No sabíamos nada hasta ahora»
A meses del polémico quiebre entre la pareja, Cecilia Gutiérrez entregó nuevos detalles y aseguró que Fran tomó importante decisión.
Recientemente, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló la drástica decisión que habría tomado Fran Virgilio tras su quiebre con Karol Lucero.
Es importante recordar que hace algunos meses se hizo pública la infidelidad que sufrió por parte del exchico Yingo.
En concreto, fue en agosto, cuando DJ Isi Glock dio a conocer que tuvo un affaire con Karol Lucero, quien se había casado hace casi un año con la influencer.
Luego, fue el mismo Karol Lucero, quien confirmó la información. De este modo, generó gran impacto y se transformó en tema de conversación en el mundo de la farándula.
Y a meses de lo sucedido, se sigue comentando sobre el tema. De hecho, recientemente, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez entregó nuevos detalles en el podcast Bombastic.
Cecilia Gutiérrez reveló drástica decisión de Fran Virgilio
La periodista dio a conocer que la pareja ya habría comenzado el proceso para separarse de manera oficial.
En este sentido, dio a conocer que Fran Virgilio habría tomado una importante decisión.
«Ella se va del departamento que comparte con él y no sabíamos nada hasta ahora», indicó Cecilia Gutiérrez.
Además, la reportera dio a conocer que ya no habría probabilidades de que la pareja se reconcilie.
«Me contaron que en esta relación es tan definitivo el quiebre que van a empezar los trámites de divorcio, ya están en eso», mencionó Cecilia Gutiérrez.
