Tras ser visto en situación de calle: padre de popular actor explica la delicada situación que vive su hijo

Hace algunos días, se generó gran preocupación por el actor Tylor Chase, quien fue parte de la serie «Manual de supervivencia escolar de Ned» de Nickelodeon. Esto debido a que se viralizaron nuevos registros del intérprete, quien no se veía en buenas condiciones.

En concreto, fue visto en situación de calle en Riverside, California, en Estados Unidos.

Es importante mencionar que en septiembre ya se habían dado a conocer videos del actor, en los que se notaba que pasaba por un complejo momento. De hecho, en dicha instancia se supo que estaba viviendo en la calle.

Y tras el nuevo registro viralizado en redes sociales, se generó gran preocupación por Tylor Chase, quien se veía en condiciones precarias.

🔥🚨DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role “Martin” in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questions ‘What does Nickelodeon do to these kids.’ pic.twitter.com/CrhQpyWRbY — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) December 21, 2025

Padre de Taylor Chase entrega detalles del momento que vive su hijo

Joseph Mendez Jr, padre del actor que interpretó a Martin Qwerly en la recordada serie juvenil de Nickelodeon entregó conversó con Daily Mail. En este sentido, entregó detalles de la situación que vive su hijo.

«Además de las adicciones, Tylor ha sido diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia, lo que requiere constante tratamiento médico», mencionó.

El hombre indicó que su hijo enfrenta esta compleja situación por más de una década. A esto se le suma que intentado que ingrese a centros de rehabilitación, pero no ha resultado.

«Aproximadamente hace cuatro años recibió tratamiento en Georgia y si bien hubo progreso por un tiempo, más tarde él decidió dejar de recibir medicamentos y retomó el uso de sustancias», explicó el padre del recordado actor de «Manual de supervivencia escolar de Ned».

En este sentido, el padre de Tylor Chase indicó que luego, su hijo se fue vivir a California, para poder tener más cerca a su madre. Sin embargo, ahí también ha rechazado ser ayudado.

De acuerdo a la policía, desde 2023, el exactor de Nickelodeon cuenta con doce cargos, en los que cuenta con delitos como abuso de sustancias y robo en tiendas.

De todos modos, siempre es colaborativo y amable con los funcionarios policiales. «Es una persona maravillosa, cuando es Tylor», expresó su padre.

