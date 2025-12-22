«Eras ese niño, te recuerdo»: Revelan registro de recordado actor de icónica serie juvenil que se encuentra en situación de calle

Recientemente, se viralizó un nuevo video de un popular actor que se encuentra en situación de calle.

Hablamos ni más ni menos que de Tylor Chase, quien alcanzó gran popularidad por su participación en la serie «Manual de supervivencia escolar de Ned» de Nickelodeon.

Ahora, el recordado actor se encuentra alejado del mundo del espectáculo. De hecho, hace algunos meses ya se habían dado a conocer registros que daban a conocer que está en situación de calle.

Y durante este fin de semana, se viralizaron nuevas imágenes del actor de 36 años. En estas se puede ver al intérprete caminando en la calla con ropa bastante desgastada.

Es importante recordar que «Manual de supervivencia escolar de Ned» se emitió entre 2004 y 2007. En esta serie, Tylor Chase interpretó a Martin Qwerly, personaje que lo hizo alcanzar gran popularidad.

Vale señalar que luego delos registros que se han dado a conocer durante el último tiempo en redes sociales, diversos usuarios han manifestado preocupación por el estado en que se encuentra el actor.

El nuevo registro de Tylor Chase

Durante este fin de semana se viralizó un nuevo video del actor, en el que se confirma que no se encuentra en buenas condiciones.

En este se puede apreciar que quien lo graba le consultó si es que trabajó en Disney. A lo que Tylor respondió: «En Nickelodeon, en Manual de supervivencia escolar de Ned».

«Tú eras ese niño, te recuerdo», le señaló el hombre.

🔥🚨DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role “Martin” in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questions ‘What does Nickelodeon do to these kids.’ pic.twitter.com/CrhQpyWRbY — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) December 21, 2025

Es importante mencionar que Tylor Chase también tuvo participaciones en otros espacios como Everybody Hates Chris, en el cortometraje Confessions of a Late Bloomer y en la película Good Time Max. Además, en 2011 prestó su voz para el videojuego L.A. Noire. En tanto, entre 2014 y 2021 estuvo creando contenido en YouTube, según informó Canal 13.

