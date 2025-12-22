«Ahí dije esto no da para más»: Carmen Gloría Arroyo se sincera sobre su decisión de abandonar TVN

Recientemente, Carmen Gloria Arroyo estuvo presente en el podcast «Sin Editar» de Pamela Díaz y habló de su reciente salida de TVN.

Vale señalar que hace algunos meses se confirmó la salida de abogada y se dio a conocer que llegará a Mega.

En concreto, Carmen Gloria Arroyo tendrá su debut en el canal ubicado en Vicuña Mackena durante el próximo año.

Carmen Gloria Arroyo cuenta la verdad de su salida de TVN

En conversación con Pamela Díaz, la abogada indicó: «Había ido a ‘Quien Quiere Ser Millonario’, hace mucho tiempo, cuando estaba la Diana (Bolocco). No había vuelto a entrar a Mega, hasta estos días».

«He ido a escondidas, porque tengo contrato hasta el 31 de diciembre en TVN», añadió Carmen Gloria Arroyo.

Además, la popular figura de TV indicó que ya se están preparando los detalles para su llegada a Mega.

«Se fue un equipo de avanzada, la Romi, mi productora ejecutiva, y David, que es el productor general. Ellos ya están adentro de Mega, trabajando en el desarrollo del proyecto. Va a continuar con su esencia, pero la mejor versión del programa la vamos a tener ahora», indicó la profesional.

«Cuando se defina el proyecto, entre esta semana y la próxima, empezamos a llevar al equipo. Ahí ya tiene que empezar todo el proceso de ingreso», añadió Carmen Gloria.

Por otro lado, con respecto a los motivos de su decisión de no seguir en TVN, indicó que se debería a la crisis que atraviesa el canal.

«Los días de grabación se redujeron. En vez de grabar dos grabábamos uno, entonces empezaron a repetir capítulos. Todo eso evidentemente es un desmedro al programa, le hace daño y ahí dije esto no da para más, hay que buscar alternativas y barajar otras oportunidades», mencionó.

Además, Carmen Gloria Arroyo mencionó que en octubre, ejecutivos del canal la llamaron para definir su futuro en el canal. No obstante, y había decidido no continuar en TVN.

«Esto es pega y uno tiene que buscar las mejores condiciones», mencionó.

