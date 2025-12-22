Navidad calurosa en la Región Metropolitana: Yael Szewkis adelanta altas temperaturas para los próximos días en Santiago
En la mañana de este lunes, la meteoróloga de TVN entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y dio a conocer las temperaturas que se esperan para los próximos días.
También te podría interesar: Jowell & Randy cautivaron al Movistar Arena con su segundo show: perreo puro, casi tres horas de hits y grandes invitados
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.