Navidad calurosa en la Región Metropolitana: Yael Szewkis adelanta altas temperaturas para los próximos días en Santiago

En la mañana de este lunes, la meteoróloga de TVN entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y dio a conocer las temperaturas que se esperan para los próximos días.

Por Iván López

