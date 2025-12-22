Jowell & Randy cautivaron al Movistar Arena con su segundo show: perreo puro, casi tres horas de hits y grandes invitados

Este domingo 21 de diciembre, el popular dúo de reggaetón Jowell & Randy llevó a cabo su segundo concierto en el Movistar Arena. Instancia en la que hicieron vibrar a sus fanáticos con un show que estuvo cargado de grandes éxitos.

En esta noche los puertorriqueños demostraron que sus canciones son verdaderos himnos y celebraron 25 años de carrera a lo grande. Con una jornada marcada por el perreo y nostalgia.

Además, Jowell & Randy tuvieron grandes invitados que encendieron el ambiente y sorprendieron al público.

El primer invitado fue ni más ni menos que Marcianeke, quien llegó cantando «Los Malvekes», y luego se sumó Loyaltty y desataron la euforia con «Seh».

Pailita también dijo presente en este concierto e interpretó «Dime Tú» y «Dímelo Ma». Esta última junto a Marcianeke.

Una vez que el artista oriundo de Punta Arenas se estaba despidiendo del escenario, Jowell & Randy aprovecharon de adelantar que se viene música juntos.

Además, el concierto también contó con la participación de artistas puertorriqueños son muy queridos en la escena chilena. Hablamos de Endo, Gotay y Franco el Gorila.

Jowell & Randy la rompieron con su primer show en Chile

El show estuvo cargado de hits que hicieron recordar viejos tiempos como «Let’s Go to My Crib», «Welcome to My Crib»; «Soy una Gargola»; «La Sensación del Bloque» y muchos más.

En total fueron casi tres horas de concierto, en lo que el público bailó sin parar. Además, cerca del final, Jowell & Randy interpretaron «Safaera», una de las canciones más esperadas y pedidas durante el show.

