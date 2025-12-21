Una trágica noticia remeció al mundo de la música nacional durante este domingo. Una de las voces más recordadas de los 70′, falleció a sus 81 años de edad.

Se trata de Julio Zegers Landa, cantautor que en dos ocasiones logró llevarse la gaviota del Festival de Viña del Mar, como ganador de la competencia.

Recordado cantautor chileno y doble ganador del Festival de Viña fallece a los 81 años de edad

La noticia fue transmitida en primera instancia por la Municipalidad de El Monte.

Con una publicación en Instagram, informaron su deceso: «Con profundo dolor despedimos al destacado músico montino Julio Zegers Landa, arquitecto, publicista, compositor y cantautor ligado al movimiento del “canto nuevo” en las décadas de 1960 y 1970″.

«Ganó el Festival de Viña del Mar en 1970 y 1973. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos», escribieron en aquella oportunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad El Monte (@muni_elmonte)

Por otro lado, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), también se pronunció al respecto. Cabe destacar que en 2023, la organización lo nombró «Figura Fundamental de la Música Chilena«.

Con una publicación en sus redes sociales, lo despidieron desde la SCD: «Hoy despedimos a Julio Zegers de Landa, Figura Fundamental de la Música Chilena, cantautor esencial y socio Benemérito de SCD«.

«Su obra, profunda y sensible, forma parte del patrimonio musical de nuestro país y de la memoria emocional de generaciones», complementaron.

Para cerrar, resaltaron el legado de Julio Zegers en la cultura nacional: «Vinculado al canto nuevo, dejó una huella imborrable al ganar en dos ocasiones el Festival de Viña del Mar con canciones que hoy son clásicos: «Canción a Magdalena» y «Los Pasajeros». Su mirada poética, cargada de metáforas, naturaleza y reflexión social, lo convirtió en una voz única y respetada de nuestra escena«.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SCD Chile (@scd_chile)

También podrías revisar en RadioActiva: «El que nos quiere hacer trabajar más tarde». Increpan y agreden a Diputado Meza por declaraciones sobre la Ley de 40 Horas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google