«El que nos quiere hacer trabajar más tarde»: Increpan y agreden a Diputado Meza por declaraciones sobre la Ley de 40 Horas

Hace unas horas comenzó a circular por las redes un controversial video. Se trata de la «funa» y posterior agresión al diputado José Carlos Meza. Esto, por sus polémicos dichos sobre la Ley de 40 Horas.

Sobre la ley en cuestión, el diputado había comentado en televisión: «Qué saco con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’. ¿A qué? A encerrarse. Nadie puede salir con los hijos a la plaza de la esquina».

Increpan y agreden a Diputado Meza por declaraciones sobre la Ley de 40 Horas

Ahora, en el Mallplaza Norte, un hombre se encontró al diputado y lo increpó: «¿Este es el que quiere irse tarde a la casa?».

«Al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa«, respondió José Carlos Meza.

Eso sí, esto no lo calmó, y el sujeto continuó su descargo: «¿Y qué anda haciendo aquí? ¿No quiere ir a trabajar mejor? No sé po, como querís trabajar todo el día y toda la noche«.

El diputado Meza intentó conversar con él, pero el hombre lo siguió insultando con todo.

Finalmente, antes de terminar el registro, el individuo comentó: «Aquí anda el indio cul… el que nos quiera hacer trabajar más tarde», y por último, le pegó un golpe en la cabeza.

Diputado Meza se come un wate en un Mall por sus dichos sobre la ley de 40 hrs. Por esto es que Kast quiere vivir en La Moneda, la charlatanería y los recortes a beneficios sociales no les van a salir gratis, dónde sea que vayan habrá alguien enojado. pic.twitter.com/jx01C8p8Us — Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) December 19, 2025

