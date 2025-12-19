Impactante registro de atropello de cantante chileno a ciclista: al artista entregó su versión
Luego de que viralizaron registros del accidente, el mismo cantante recurrió a sus redes sociales para entregar su versión.
Durante la tarde de este jueves, un popular cantante urbano chileno protagonizó una inesperada situación mientras manejaba. Hablamos de AK4:20, quien atropelló a un ciclista que trabaja como delivery para una aplicación.
Vale señalar que el portal de farándula Infama, compartió un registro del momento en que sucedió esta situación. De este modo, las imágenes se viralizaron rápidamente.
Y luego de que se diera a conocer al atropello, el mismo AK4:20 recurrió a su cuenta de Instagram y a través de una historia dio a conocer su versión de la situación
La versión de AK4:20
El popular cantante urbano se defendió y acusó que el ciclista pasó en luz roja. Además, dejó en claro que no se encontraba ni con su pareja Ignacia Antonia, ni su hija, quien nació hace solamente algunos días.
«Se me cruza una bici Rappi en rojo», indicó AK4:20.
«Tengo entendido que para cruzar por un lugar donde no es ciclovía debo bajarme de la bici y avanzar como peatón», agregó.
Además, AK4:20 señaló que el ciclista le habría pedido que no llame a Carabineros, debido a que se trataría de una persona indocumentada.
«Yo emputecido, cuatro días siendo papá, y la gente diciéndome: ‘tranquilo, tienes mucho que perder'», indicó.
Además, el cantante urbano señaló: «Yo haré las cosas legales como debe ser». En este sentido, indicó que debido a que sería un ciclista indocumentado, le costaría poder encontrarlo.
Vale señalar que AK4:20 no entregó mayores detalles con respecto al estado de salud del ciclista.
