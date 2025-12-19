Soulfia y Poli llegaron a RadioActiva a presentar su nueva canción «Sin Sentido»: «No voy a aprovechar la oportunidad de hacer pop rosa jamás»

Hace algunos días, Soulfia y Poli llegaron a RadioActiva para presentar su nuevo tema titulado «Sin Sentido». De este modo, las artistas entregaron detalles de cómo nació este proyecto.

En este sentido, la cantante nacional recordó que una visita a Buenos Aires conoció al productor Fabro, quien hace un tiempo la contactó para que sumara a este proyecto.

«Me dijo como ‘oye Sol, tengo una canción increíble que es muy pop con un artista increíble que se llama Poli», indicó Soulfia.

«Me la mandó y yo, weón, no voy a aprovechar la oportunidad de hacer pop rosa jamás, Así que me monté al toque en la canción», agregó.

Además, Soulfia dio a conocer que en dicha ocasión todavía no conocía a Poli.

En este sentido, la argentina mencionó: «Todo sin conocernos, la canción ya existía. Luego Sol vino para Argentina así que ahí compartimos. Y, obviamente, se formó una amistad mucho más fuerte».

Además, destacó que Soulfia se haya sumado a la canción sin conocerla, sino que debido a que le gustó.

También destacó su aporte en el proyecto. «Creo que ella le dio a la canción lo que la canción necesitaba realmente», indicó.

