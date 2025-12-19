Américo revela cómo le propuso matrimonio a Yamila Reyna: «Me arrodillo para pedirle su mano y…»

Recientemente, Américo y Yamila Reyna revelaron detalles sobre la noche en la que el cantante le pidió matrimonio a la actriz y comediante.

Vale señalar que esto lo contaron en el capítulo de «Podemos Hablar» que se emitirá este viernes 19 de diciembre.

Según consignó La Cuarta, Américo reveló que organizó una especial sorpresa para la noche del 28 de junio.

Américo y Yamila Reyna recuerdan la noche en que se comprometieron

El cantante juntó a familiares y amigos de ambos en un restaurante. En este sentido, contó que tuvo que presentarse ante la madre y el hermano de Yamila Reyna.

En tanto, la argentina indicó que no se esperaba que le pidieran matrimonio y que durante esos días estaba enfocada en la final de Top Chef. Además, que reveló que ninguna de sus amigas le dio pistas al respecto.

En un instante de la noche, estuvieron bailando el tema «Somos Novios» bajo la interpretación de un pianista en el restaurante. Sin embargo, Yamila Reyna seguía sin sospechar.

Posteriormente, sonó «Chiquilina», la que fue compuesta por el padre de argentina, con quien el cantante de cumbia colaboró hace años.

«Comienza a sonar la canción y le digo ‘tanto que buscamos una canción y siempre estuvo ahí… ahí ella se dio cuenta que la canción que estaba sonando es ‘chiquilina'», contó Américo.

Y en ese momento, el cantante se giró. Instante en el que Yamila Reyna pudo ver que los anillos estaban sobre el piano. «Ahí supo inmediato de qué se trataba», relató.

De este modo, Américo contó que en aquel momento le hizo la propuesta. «Me arrodillo para pedirle su mano y Yamila se saca los zapatos, se arrodilló conmigo y me abraza. Y me abrazaba… pero no me contestaba. Pasan como 3 minutos de abrazo y ahí recién Yamila me dice con su finísima voz ‘ah nooo siii, siii acepto'».

Vale señalar que Yamila Reyna se encuentran viviendo juntos hace tres meses y todavía no tienen fecha definida para la boda. Además, el cantante está avanzando con el proceso de su divorcio.

