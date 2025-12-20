«Es un tema súper delicado»: Willy Sabor se salió del libreto en Detrás del Muro y le llamaron la atención en vivo

En el último capítulo de «Hay Que Decirlo«, Willy Sabor compartió su experiencia como invitado el pasado jueves en «Detrás del Muro«, de Chilevisión.

Cabe recordar que el programa de humor ha sido el centro de la polémica, después de terminar su contrato con la casa televisiva, para llegar a Mega. Además, no todos los humoristas se irán del canal. Según Willy Sabor, toda esta situación generó un ambiente de tensión en el camarín.

Willy Sabor se salió del libreto en Detrás del Muro y le llamaron la atención en vivo

Willy Sabor estuvo como invitado en Detrás del Muro, por lo que, desde su programa de farándula, Hay Que Decirlo, intentaron averiguar si el comunicador pudo sacar información sobre la polémica: «Se nota un poco de distanciamiento entre la gente que se queda y la que se va. Noto tristeza, también», señaló el comediante.

Según Willy Sabor, estaba bastante incómodo el camarín, en el capítulo que será el último en vivo, antes de que el programa se vaya a Mega: «no había ambiente para grabar nada ni hacer preguntas», comentó.

Al respecto, el comunicador y comediante hizo una broma en directo en «Detrás del Muro«, mientras Ruperto estropeaba su entrevista. «Yo incluso en vivo tiré la talla y en el sono me decían: ‘no, no sigas con eso, por favor, porque es un tema súper delicado’«, explicó Willy Sabor.

Específicamente, en el sketch, amenazaban con echar a Ruperto si no hacía la entrevista a Willy Sabor, y este le lanzó: «En todo caso es verdad que te vas po«.

