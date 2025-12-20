«Las peores 6 horas de mi vida»: Roberto Cox entregó crudo testimonio tras ser retenido por la policía en Venezuela

Roberto Cox fue uno de los invitados del más reciente capítulo de Podemos Hablar, emitido la noche de este viernes. En el programa de Chilevisión, el periodista compartió su testimonio sobre el impactante episodio que vivió durante su viaje a Venezuela.

Según relató, mientras viajaba junto a su equipo en la frontera entre Colombia y Venezuela, fueron detenidos por la policía, y permanecieron retenidos durante cerca de seis horas.

Roberto Cox entregó crudo testimonio tras ser retenido por la policía en Venezuela

Como ya comentó hace unos días, Roberto Cox estuvo haciendo despachos en la frontera entre Venezuela y Colombia. En uno de sus viajes, por error del conductor, pasaron al lado venezolano, y llegaron hasta un puesto de policía fronteriza.

En ese momento, él y su equipo inventaron una excusa, señalando que su intención era ingresar a la zona franca ubicada justo detrás del puesto de control para realizar algunas compras y luego regresar de inmediato.

Para su sorpresa, los policías les creyeron, y les abrieron el paso. Pero todo cambió, cuando uno de los agentes se dio cuenta de que el camarógrafo de Chilevisión estaba grabando con su teléfono.

A partir de ahí, todo se volvió más tenso, ya que los policías sospecharon que tenían otras intenciones. Además, el equipo llevaba cámaras, micrófonos y todo tipo de tecnología para los despachos, lo que derivó en que fueran revisados por un posible espionaje.

En el programa, Roberto Cox comentó: «Estábamos en una delgadísima línea entre la decisión de: ‘Tomen sus cosas y váyanse’ o ‘ustedes están acusados de espionaje’ y quedarnos 10 años en una cárcel en Venezuela«.

Roberto Cox aseguró que en la interrogación: «Cada detalle y respuesta que dábamos alimentaba su teoría de que nosotros éramos espías«.

Luego de 6 horas, la policía los liberó, según Roberto Cox: «Las peores 6 horas de mi vida, y en el periodismo. Soy periodista hace 20 años, son las 6 peores horas, lejos».

«Ni con los talibanes estuve así», cerró el periodista.

