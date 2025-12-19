Impacto por supuesta predicción cumplida de Latife Soto: La tarotista lanzó un nuevo y preocupante presagio

Recientemente, en el programa «La Hora» de Mega se recordó una antigua predicción que lanzó Latife Soto y que se habría cumplido.

Resulta que en septiembre, la popular tarotista expresó: «Viene un virus. No es como una pandemia, son más bien epidemias. Este virus va a estar en el aire, las cartas me van representando que inmoviliza el cuerpo y que, es tanto el dolor, que quedas como acostado hasta que se pasa el efecto».

«Esto sería en un país muy grande, en Estados Unidos o en Europa, en el invierno de ellos», agregó Latife Soto en aquella oportunidad.

En este sentido, hace algunos días, en el programa «La Hora», María José Quintanilla recordó esta predicción, luego de que se reveló el avance de la influenza A(H3N2).

«Latife lo hace de nuevo, increíble lo que hace esta mujer. Esto fue en septiembre de 2025», señaló la cantante y comunicadora.

En este sentido, Latife Soto expresó: «Sí, estábamos viendo las cartitas con Joaco (Méndez) y apareció este virus».

Frente a esto, María José Quintanilla le preguntó que pasará con esta nueva variante de influenza en Chile. «La idea tampoco es alarmar, pero sí estar atentos», mencionó.

La nueva predicción de Latife Soto para Chile

En este sentido, Latife Soto tiró sus cartas e indicó: «Se va a expandir y vamos a tener casos en Chile, porque la gente viaja, pasea, está en el aire, entonces obviamente vamos a tener casos de personitas que lo van a empezar a traer al país».

«En todos los países va a existir, pero va a ser tomado como una epidemia. Sería bueno que, en los colegios, los niños usen mascarilla y que nos cuidemos los unos a los otros», agregó.

