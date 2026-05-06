«Me equivoqué»: Fue infiel en pleno programa, lo confesó y así reaccionó su pololo

Hace algunos días, en el reality de Canal 13, «Vecinos al límite» se mostró el beso entre Florencia y Cote durante una fiesta. Situación que ha generado gran repercusión, ya que la joven tenía una relación fuera del encierro.

En este sentido, en un reciente episodio, Charly llamó a la joven para una videollamada con alguien de fuera y para su sorpresa se trataba ni más ni menos que de su pololo.

De este modo, se vivió una tensa conversación, en la cual Florencia le confesó que se besó con alguien del reality.

Florencia confiesa infidelidad en «Vecinos al Límite»

«No sé cómo decírtelo, pero pasó algo con alguien acá. Lo siento mucho, era algo que habíamos hablado que podía pasar», le dijo la joven visiblemente afectada.

Frente a esto, su pololo se mostró triste y decepcionado. «Me sorprende por todo lo que vivimos afuera. Estoy muy desilusionado, creí en tu palabra… Te deseo lo mejor, afuera conocí a una persona con bonitos valores y pensé que eras diferente, me equivoqué», le contestó.

Luego de la llamada, Florencia fue a conversar con sus compañeras y llorando les expresó: «Estoy impactada, no supe qué decir, no pude decirle nada, quedé helada. Pensaba que me iba a llamar mi familia, pero me quedé en blanco. Le conté todo. Aunque lleváramos un mes, yo sabía que estaba haciendo las cosas mal».

«Él era mi versión de hombre, no creo que vuelva a encontrar a alguien así. Pero el Cote igual me gusta, siento cosas por él», añadió la participante de «Vecinos al Límite» en conversación con sus compañeras.

Por otro lado, Princeso comentó: «Si se lo cag…, ¿por qué llora ella?». En tanto, Joche indicó que Flo «es la nueva Michelle Carvalho», haciendo referencia a lo que sucedió en la primera versión de Mundos Opuestos en 2012.

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