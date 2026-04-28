«Me siento una mala persona»: la infidelidad que remece a «Vecinos al Límite» de Canal 13

Recientemente, se desarrolló uno de los episodios más intensos del reality de Canal 13, «Vecinos al Límite». Instancia en la que se desarrolló una infidelidad que lo más probable es que traiga repercusiones afuera del encierro.

Vale señalar que esto ocurrió durante una fiesta, en la cual Kanela y Noche de Brujas pusieron la música.

En este sentido, hubo un par de participantes, a los cuales se vio muy juntos. Estamos hablando de Florencia Calderón y Cote Norambuena.

Vale señalar que en primera instancia, la joven no quería acercarse mucho a su compañero de «Vecinos al Límite». Sin embargo, este último la incentivó a hacerlo.

«Qué ganas de darte un beso… siendo realistas, yo creo que vamos a terminar dándonos un beso. Te quiero comer la boca», le indicó.

En tanto, Florencia Calderón le indicó: «Yo no entré soltera. No sé, me siento mal, no quiero hacerle daño a nadie. Pero creo lo mismo, aunque me da lata lo que siento».

Sin embargo, después de un rato se terminaron besando frente a las cámaras.

El arrepentimiento de Florencia Calderón

Al día siguiente, la joven se mostró arrepentida. Vale señalar que es muy probable que su pareja se haya enterado del beso que se dio en el reality de Canal 13.

«Me siento mal, me siento una mala persona. Siento que no puedo hacerle eso. No podría seguir. Quizás no me perdone afuera, pero me siento mal y no quiero», le indicó a Norambuena.

Además, hubo una participante que se vio afectada por este beso. Se trata de Javiera «Mopa» Aranda, quien dio entender que siente algo más que amistad por Florencia.

«A ella le importa un p…. Voy a tener que alejarme de ella», aseguró.

También te podría interesar: Brasileño mostró lo que pudo comprar en supermercado chileno: generó debate por esta razón

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google