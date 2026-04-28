«Él me grababa para…»: Reconocida actriz lanza grave acusación e impacta a la industria de la TV

Durante los últimos días, Antonella Ríos ha estado en el centro de atención por su polémica salida de Zona Latina. Y recientemente, dio a conocer un nuevo antecedente con respecto a Sergio Rojas.

En la jornada de este lunes, la actriz estuvo en el espacio de Chilevisión, «Plan Perfecto» y se especula que se podría quedar en dicho programa.

En esta instancia, Antonella Ríos entregó nuevos detalles con respecto al tenso intercambio que ha tenido con Sergio Rojas y de su entrevista en Primer Plano.

De este modo, la intérprete de 51 años dio a conocer una situación que dejó sorprendido a los panelistas del programa de Chilevisión.

En concreto, acusó a Sergio Rojas de grabarla sin consentimiento.

La acusación de Antonella Ríos

En esta oportunidad, la actriz señaló: «Una cosa es que alguien te convoque para una pega y otra cosa es tener que aguantar tratos que no corresponden, que no están dentro de tu rol laboral».

«Esto se lo dije a él, porque él dice que nunca habló conmigo: cuando yo tuve una diferencia con Claudia Schmitd, él me grababa», añadió Antonella Ríos.

En este sentido, explicó que «él me grababa para ocupar estas imágenes en el podcast de él. Entonces él grababa estas imágenes y las exponía en el podcast».

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en «Plan Perfecto». Incluso, Pato Sotomayor dio a conocer que esto se podría tratar de un delito.

«Yo estaba conversando con ella (Schmitd), resolviendo un tema que él mismo había armado y una productora de él me comenzó a grabar para luego exponer esas imágenes», indicó Antonella Ríos.

Incluso señaló que ella pedía que mientras hablaba con Claudia no la grabaran. Sin embargo, no le hacían caso.

«A partir de eso yo comencé a decidir irme», aseguró Antonella Ríos.

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