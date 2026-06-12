«Me lo pasé por la raja, estaba todo transpirado y le dije ‘¿cómo está ese perfume, hermano?'»

Recientemente, Eduardo Vargas conversó con DLT Sports y recordó una cómica anécdota que también involucra a Charles Aránguiz y Edson Puch.

El delantero de Universidad de Chile relató que estaban los tres en un centro comercial, cuando ingresaron a un local de perfumes. De este modo, olieron diversas fragancias en los típicos cartones que se utilizan en estas tiendas.

La broma de Eduardo Vargas

«Éramos Puch, Charles y yo», comenzó señalando Turboman.

«Fuimos a un mall, entramos a una tienda de perfumes. Nos gustaban. Estaban esas cositas a las que le echas», añadió Eduardo Vargas, haciendo referencia a los cartones para oler las fragancias.

En este sentido, el futbolista indicó que mientras sus compañeros estaban medios descuidados aprovechó de hacer una inesperada broma.

«Estaban descuidados en otro lado. Yo agarré el papel, me lo pasé por la raja, ja, ja, ja… estaba todo transpirado», indicó Eduardo Vargas mientras reía.

Luego, el delantero que brilló en la selección chilena, señaló que acercó el papel a Charles Aránguiz. «Le dije ‘¿cómo está ese perfume, hermano?’ Me dijo ‘ufff’. Tengo videos creo», reveló.

Como era de esperarse, esta situación generó múltiples risas y se difundió rápidamente en redes sociales. Incluso, Edson Puch se refirió al momento.

«Eso me lo había hecho un primo, yo le dije a Edu», indicó el jugador de Deportes Iquique. Además, agregó: «Se la hicimos a Charles. Aún guardo ese video».

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