«Tenemos más finiquito que la selección»: Roberto Cox entrevistó a joven sueca en Estados Unidos y lo que ocurrió sorprendió a todos

En el primer día del Mundial, Roberto Cox dio mucho que hablar durante una cobertura para Chilevisión. Instancia, el que se topó con una llamativa joven sueca.

En esta instancia, el periodista se encontraba en Los Ángeles, Estados Unidos. En este sentido, estuvo recorriendo la ciudad y conversando con diversas personas sobre el evento futbolero que se está llevando a cabo en Norteamérica.

La entrevista de Roberto Cox a joven sueca

De este modo, mientras despachaba para Plan Perfecto, Roberto Cox que estaba en la playa de Santa Mónica se acercó a una joven sueca que se encontraba tomando sol, luego que desde el panel lo animaron a conversar con ella.

En este sentido, Eduardo de La Iglesia bromeó al respecto: «Chile observa al maestro en acción. Roberto, quizás sería bueno que le preguntes si tiene Instagram, así se ponen de acuerdo después».

Vale señalar que la mujer estaba hablando por teléfono. Sin embargo, al terminar conversó con el periodista de CHV que se sentó junto a ella a tomar el sol.

De este modo, estuvieron conversando, mientras en el programa mostraban el Instagram de la joven. Luego, Roberto Cox se tomó una foto con ella y la subió en redes sociales.

Este momento dio que hablar dentro del panel. De hecho, Eduardo de la Iglesia lanzó: «No vamos a ir al Mundial, pero vamos a ir a algo mejor. ¡Vamos! Tenemos más finiquito que la selección».

Vale señalar que el nombre de la joven es Sara Engerdahl. Según informó La Cuarta, es influencer e incluso participó del reality Ex on the Beach.

Antes de la entrevista, la mujer tenía cerca de 12 mil seguidores en Instagram. Sin embargo, después de unas horas superó los 21 mil. De este modo, se llenó de seguidores chilenos, quienes le han dejado sus comentarios.

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