«Gracias por tanto. Mucha suerte»: Importante figura de TVN deja el canal tras más de cuatro años y genera múltiples reacciones

En la jornada de este lunes, un destacado periodista se despidió de TVN. Estamos hablando de Rafael Venegas, quien recibió múltiples mensajes por parte de figuras del canal.

El comunicador estuvo cuatro años en la casa televisiva y ahora parte a Mega, para sumarse al equipo de Carmen Gloria Arroyo.

Venegas compartió un video en su cuenta de Instagram, en el cual estaba despidiéndose del canal y de la oficina en la que trabajó hasta este lunes.

«Son las últimas horas en el Buenos días a Todos, aquí estoy en la oficina del matinal. Está vacía, es tarde, estoy sacando todo para quien ocupe este puesto más adelante, encuentre impecable, limpiecito», expresó el ahora experiodista de TVN.

«Y bueno, se cumple un ciclo: cuatro años y seis meses desde que llegué al matinal, en esta oficina trabajé hasta el día de hoy», añadió.

Además, Rafael Venegas expresó: «Vine a cerrar este ciclo hermoso que comenzó en el Buenos Días a Todos y continuó hacia las noticias de la mañana, y terminó en las noticias del fin de semana y en Zona de Control».

En este sentido, el comunicador tuvo palabras de agradecimiento por las experiencias vividas. «Gracias TVN, gracias a la televisión pública, gracias Televisión Nacional de Chile, hasta siempre», indicó.

Esta publicación no pasó desapercibida y el periodista se llenó de comentarios de apoyo.

Las reacciones que dejó el video de Rafael Venegas

El periodista se llenó de comentarios, de los cuales varios fueron de parte de importantes rostros de TVN.

«¡Te vamos a echar de menos, querido! Todo el éxito en lo que se venga», le señaló María Luisa Godoy.

En tanto, Daniel Fuenzalida le escribió: «¡Abrazos Rafa! Gracias por tanto. Mucha suerte».

Por otro lado, Simon Olivero mencionó: «Abrazos Rafa !!! Tremendo profesor, un apasionado por la TV …nos seguimos viendo».

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