Operación Renta 2026: quiénes deben hacer el trámite, hasta cuándo es el plazo y cómo evitar cometer errores

La Operación Renta 2026 se encuentra en la recta final y todavía miles de contribuyentes deben cumplir con el trámite obligatorio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyo plazo vence el 3o de abril.

En caso de personas naturales, deben declarar renta, aquellos que hayan tenido ingresos superiores a $11.265.804 durante 2025, excepto que estos provengan de un solo empleador o pagador, así como también quienes hayan tenido varios empleadores.

Además, se incluyen los trabajadores independientes que emitieron boletas de honorarios y buscan cobertura en sus cotizaciones previsionales. También se suman quienes accedieron al Préstamo Solidario en 2021, ya que en esta etapa corresponde pagar la última cuota del beneficio.

El trámite se debe realizar de manera online mediante la página web del SII, utilizando Clave Tributaria o Clave Única. Sin embargo, no realizarlo o cometer errores puede traer consecuencias. La normativa contempla sanciones que van desde multas hasta recargos importantes en casos de información falsa o incompleta.

Lanzan herramienta para no cometer errores en la Operación Renta

Debido a las dificultades que tienen muchas personas al revisar su propuesta de declaración, nacen alternativas que buscan simplificar este proceso. Tal es el caso de Declaridad.cl.

Esta es una plataforma digital chilena que fue diseñada para que los contribuyentes entiendan su declaración antes de enviarla.

El sistema permite analizar la información entregada por el SII, revisar antecedentes tributarios e identificar posibles inconsistencias. Todo esto explicado de manera sencilla.

«Sabemos que el proceso de declaración de impuestos es confuso pero, al mismo tiempo, con impactos económicos que pueden llegar a ser significativos. Por lo mismo creamos Declaridad, que permite a las personas entender antes de declarar, y así tomar una decisión informada y con el menor riesgo posible. La desarrollamos porque no existe nada como esto en el país», indicó Jorge Lyon, desarrollador de la plataforma.

«El objetivo de Declaridad.cl es entregar transparencia y “traducir” un proceso vital pero engorroso, reducir riesgos de fiscalización y evitar eventuales sanciones, entregando a los contribuyentes mayor claridad y control sobre un proceso que, para muchos, sigue siendo complejo y difícil de interpretar», añadió.

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