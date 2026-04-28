«Imbécil»: Revelan registro del detrás de cámara de impactante pelea en plena emisión de programa

Recientemente, se desarrolló una fuerte polémica que se desarrolló en pleno programa digital.

Resulta que el espacio «Cuéntame todo y exagera» se desarrolló un violento momento, el cual tuvo gritos, amenazas e incluso empujones.

En esta instancia que también contó con JB The Voice como invitado, otros dos participantes se encararon por una rivalidad que tienen desde hace un tiempo.

En el episodio estaba presente Pájaro Verde, quien está detrás del reality digital Iquique Shore. En esta instancia, el hombre habló de sus conflictos con el influencer Wizard. Y cerca del final del episodio, Wizard ingresó al estudio, lo que generó gran tensión.

De hecho, Pájaro Verde le dijo: «No te doy la mano a vo», luego de que este lo fue a saludar. En tanto, el joven influencer le respondió: «Ahora vamos a conversar».

Sin embargo, la conversación no se llevó a cabo con calma y hubo gran tensión. Incluso, el hombre vinculado a Iquique Shore lanzó múltiples insultos y llegó a empujar al influencer.

Revelan imágenes del detrás de cámara del conflicto que se vivió en «Cuéntame todo y exagera»

Esta situación ha dado mucho que hablar y recientemente se viralizaron imágenes de lo que sucedió fuera de cámaras en el espacio. De este modo, se ve todo a través de la perspectiva de la producción.

En este sentido, se puede ver la gran tensión del momento después del primer empujón. Frente a esto, el equipo intervino rápidamente para que la situación no siguiera escalando.

«Que saquen a Wizard, que no peleen», se logra escuchar, mientras intentaban separar a los personajes de redes sociales.

De este modo, sacaron del lugar a Wizard, quien fue llevado a una sala contigua al set, donde le ofrecieron tomar agua y se escucha que dice «imbecil».

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