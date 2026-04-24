¡Se activa la grúa televisiva! Aseguran que Mega le habría «quitado» dos importantes figuras a TVN

Mega se encuentra pasando por un gran momento. El canal fue el más visto del año pasado y quiere seguir en la misma línea, por lo que están tomando medidas.

En concreto, la estación que busca el fin de seguir con su liderato en términos de rating habría ido por dos comunicadores de TVN.

Resulta que El Filtrador, dio a conocer que desde Mega sumarán a los periodistas Nicolás Gutiérrez y Rafael Venegas al canal, quienes tuvieron un gran paso en el canal estatal.

Aseguran que Mega sumará a dos importantes figuras de TVN

De acuerdo al medio ya nombrado, ambos comunicadores ya presentaron su renuncia a TVN.

Vale señalar que Gutiérrez destacó como reportero en el espacio «El Medio Día». en tanto, Rafael Venegas tiene gran experiencia en eventos como el Festival del Huaso de Olmué y el matinal «Buenos Días a Todos.2

Según el Filtrador, Mega quiere que ambos periodistas se sumen al espacio «Hablando Claro» de Carmen Gloria Arroyo, el que se espera que se estrene próximamente. En este espacio, la abogada buscará casos legales y entregará orientación legal a personas que lo necesiten.

Cabe destacar que esta no sería una movida aislada de parte del canal ubicado en Vicuña Mackenna. Recordemos que hace algunos meses ficharon a la misma Carmen Gloria que venía desde TVN.

Además, hace algunos días, Julio César Rodríguez, uno de los rostros más potentes de la televisión nacional se sumó a Mega, donde no solo será animador. También asumió el cargo de Director Creativo.

Por otro lado, durante el año pasado, Tonka Tomicic, quien llevaba años alejada de la televisión llegó al canal, donde es parte del reality de concina «El Internado».

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