Mujer irrumpe en pleno despacho en vivo con desconcertante descargo: «Estoy buscando a mi novio, sé que trajo a la pu…»

Recientemente, se vivió una inesperada situación en plena emisión televisiva. Resulta que en el canal LN+ Argentina, estaban despachando la apertura del primer local de la cadena Miniso en Buenos Aires.

En este sentido, se podía apreciar que había cientos de personas esperando para ingresar al local que cuenta con múltiples productos asiáticos aesthetic.

De este modo, mientras muchas personas esperaban para comprar en el Miniso, una mujer se acercó al periodista que estaba cubriendo el momento y lanzó un mensaje que no tardó en viralizarse en internet.

El inesperado momento que se vivió en pleno despacho televisivo en Argentina

«¿Cómo estás?, ¿Hace cuánto que estás acá?», le preguntó el notero a la joven.

En este sentido, la mujer se desahogó y lanzó un duro descargo frente a la cámara. «Y, vengo hace seis horas porque estoy buscando a mi novio, porque sé que trajo a la pu… de mierda…», lanzó

El periodista no se esperaba esta respuesta y mencionó: «No, no, no, no, pará, pará». De este modo, alejó el micrófono y se alejó de la joven.

Además, se escuchó que desde el estudio indicaron: «Esos problemas que los resuelva en su casa. Listo, vamos a hablar con la gente que está por comprar».

Como era de esperarse, a través de redes sociales, el clip fue compartido por diversas cuentas. Una de ellas @benditoshow en Instagram, que generó múltiples reacciones.

«Pésimo periodista jajja nosotros queremos saber el chisme»; «déjala expresarse»; «Lo encontro al final?»; ; «Y que paso? El pueblo quiere saber»; «Se perdieron la nota mas viral de la semana»; «Me importa más el chisme que la apertura»; «Por qué no la ayudaron a encontrar al tipo…»; «Se perdió la mejor nota del año»; «Por qué la cortaron? Queremos parte 2», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió la publicación.

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