José Luis Repenning interviene tras tenso momento: notero del matinal de Canal 13 fue increpado por vendedor ambulante

Durante la jornada de este miércoles, se vivió un tenso momento en el matinal de Canal 13, Tu Día. En esta instancia, el notero Rodrigo Pérez se encontraba en barrio meiggs, cuando un individuo pareció visiblemente molesto a encararlo.

En esta oportunidad, el periodista dio a conocer que adultos mayores recibieron amenazas en el transcurso de la noche. En este sentido, un vendedor y una vendedora ambulante se acercaron a él.

El enojo de parte de estos sujetos se debería a que el notero de Canal 13 habría dicho la palabra «delincuente» para referirse a una parte de los comerciantes ambulantes.

La tensión aumentó después de que el hombre se puso demasiado cerca de Rodrigo Pérez. Frente a esto, el periodista le indicó: «Respiremos y hablemos».

«¿Tú me has visto robando a mí? ¿Has visto robando a mi pareja? ¿Por qué tú dices que hay delincuentes?», le indicó al notero de Tu Día.

José Luis Repenning reacciona

Frente a esta situación, el animador de Tu Día, José Luis Repenning reaccionó desde el estudio del programa. «Ah, no hay delincuentes, es una taza de leche. Llamemos al alcalde Desbordes, mejor», expresó.

Vale señalar que si bien, en un principio la tensión fue alta, Rodrigo Pérez entabló una conversación con el ambulante, quien señaló que su nombre es Rubén.

En este sentido, el sujeto defendió la legibilidad de su trabajo. «El comercio ilegal no es ilegal porque yo lo pago», indicó, haciendo alusión de que los productos que vende los adquiere en locales formales.

Por otro lado, el notero del matinal de Canal 13 le comentó sobre lo peligroso que se encuentra el sector. Sin embargo, el ambulante indicó: «No digan que hay delincuentes, que la gente hay que sacarla porque son informales… creen que la calle es de ustedes».

