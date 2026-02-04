Destacada actriz chilena generó preocupación tras compartir fotografía en redes: «Demasiado delgadita le puede dar algo…»

Recientemente, una destaca actriz nacional generó preocupación en sus seguidores tras compartir una publicación en redes sociales. Se trata de Carolina Arregui, quien publicó una foto que fue tomada previo a los Premios Caleuche 2026.

La intérprete compartió diversas fotografías de antes de la ceremonia. De este modo, se le puede ver sonriente y con un vestido negro.

En este sentido, muchos usuarios de redes sociales destacaron su belleza y trayectoria. Sin embargo, a algunos les llamó mucho la atención su delgadez.

Seguidores expresan preocupación por Carolina Arregui

La fotografía de la actriz llamó mucho la atención y varios seguidores expresaron preocupación por Carolina Aregui. «Pucha que delgada está»; «Es muy linda pero esta demasiado delgadita le puede dar algo…», «Demasiado delgada», fueron algunos comentarios.

Incluso, una usuaria señaló: «Que los cercanos se preocupen de que este alimentada con preocupación».

Ante esto, diversos seguidores de Carolina Arregui salieron en defensa de la actriz y cuestionaron los comentarios.

«Que tienen en la cabeza, sobre todo algunas mujeres de comentar lo delgada que esta, en vez de tratarla con palabras bonitas, recientemente perdió a su marido, ¿que esperan?. Habría que agradecer que la sigamos teniendo en pantalla con tremada actriz que es», lanzó una cibernauta.

«Que gente mas mal intencionada. Se ve hermosa y sigue siendo una talentosa y gran actriz», comentó otra persona.

De este modo, la publicación que en un inicio tenía el fin de mostrar un momento previo los Premios Caleuche, terminó convirtiéndose en una discusión mucho más profunda.

Es importante señalar que hace poco tiempo falleció Roy Sothers, marido de Carolina Arregui que padecía cáncer.

