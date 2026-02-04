¡Atención padres y madres! El Ministerio de Educación ya definió la fecha del regreso a clases del 2026

Estamos en plenas vacaciones de verano. Sin embargo, en las tiendas ya se pueden ver uniformes en exhibición. Y a un mes de la vuelta a clases, muchos padres, madres y apoderados ya están empezando a planificarse.

Y el Ministerio de Educación ya dio a conocer el calendario escolar 2026, el cual indica los plazos de cada semestre y las vacaciones.

¿Cuándo es la vuelta a clases?

En diciembre del año pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer que el regreso a clases para educación básica y media iniciará el miércoles 4 de marzo de 2026.

Sin embargo, la fecha del inicio de los profesores no es la misma que de los estudiantes. De este modo, los docentes tendrán que asistir a sus establecimientos el 2 de marzo. Esto con el objetivo de planificar las primeras semanas de clases.

Por otro lado, de acuerdo al calendario escolar del Mineduc, la mayoría de regiones del país tendrán vacaciones de invierno entre el lunes 22 y de junio y el viernes 3 de julio de 2026.

De este modo, los estudiantes regresarán a clases durante la primera semana de julio para empezar el segundo semestre del año.

Vale señalar que el Mineduc también dio a conocer las fechas en que finalizarán las clases este 2026. Sin embargo, estas varían según la región.

Sin embargo, en la mayor parte de regiones los establecimientos que cuenta con Jornada Escolar Completa (JEC) finalizarán el año el viernes 4 de diciembre de 2026. En tanto, los que no tienen Jornada Escolar Completa lo harán el viernes 18 de diciembre.

Cabe destacar que en algunas regiones australes como Aysén y Magallanes se desarrollarán ajustes en las fechas de sus vacaciones de invierno y del cierre de año lectivo. Esto debido a sus propias condiciones organizativas y climáticas.

Revisa acá el calendario escolar 2026 de cada región del país.

