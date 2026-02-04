«Me llamó muchísimo la atención»: Turista mexicana conoció Chile y quedó sorprendida con las carabineras por este motivo

Recientemente, una mexicana que visitó Chile dio mucho que hablar en el mundo del internet tras dar a conocer un detalles que llamó la atención de las funcionarias de Carabineros de Chile.

Esto fue compartido en un video en el anal de YouTube FELO TV, en el que la mujer mostró un recorrido que realizó por el sector del Palacio de La Moneda.

Turista mexicana sorprendida con las carabineras de Chile

En este registro, la mexicana se mostró sorprendida por la presentación que tienen las carabineras y por cómo se ven con sus uniformes.

«Tienen su uniforme muy listo, muy limpio, muy bien planchadito», señaló la ciudadana mexicana.

Sin embargo, el uniforme no fue lo único que capturó la atención de la turista. «Pero, algo que me llamó muchísimo la atención es el labial (…) todas utilizan el mismo ‘número’ de labial», expresó mientras grababa a las funcionarias.

Además, hubo otros detalles que destacó la turista. «Tienen un mismo tipo de aritos, el mismo peinado. Entonces es algo muy llamativo de ellas», comentó destacando la uniformidad en su apariencia.

No obstante, la vestimenta y la imagen no fue lo único que llamó la atención de la mujer. Resulta que también destacó como la funcionarias tratan a las personas. «Al momento en que te hablan lo hacen muy rectas, muy directas también. Es algo que me sorprendió y me gustó. Mucho respeto», mencionó.

Vale señalar que el video generó múltiples reacciones en YouTube. «El humor de los mexicanos es super agradable»; «me sorprendió el relato de esta mexicana con su excelente narración y un lenguaje muy fluido y motivador para seguir viendo el video», fueron algunos de los comentarios que recibió.

