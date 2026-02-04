Detienen a cantante urbano tras ser acusado de violar a menores de edad: habría sido bajo consumo de drogas
El hombre habría utilizado su nombre de cantante urbano para acercarse a sus víctimas.
Recientemente, se dio a conocer que un cantante urbano de 26 de años fue detenido por Carabineros debido a que es acusado de tres casos de violación a menores de edad en Iquique.
El sujeto en cuestión es David Quemada Gómez, quien es conocido en el ámbito de la música como «Pandemia».
Vale señalar que el hombre fue detenido en su hogar, después de que OS9 de Carabineros y la Fiscalía de Tarapacá llevaran a cabo una investigación que se extendió por meses.
Cantante urbano es detenido tras ser acusado de violación
De acuerdo a la información policial, este hombre comercializaba sustancias como ketamina, clonazepam, tussi y más. Además, aprovechaba su posición como cantante para tener cercanía con adolescentes.
De acuerdo a ADN, la forma de actuar del cantante urbano se habría basado en citar a adolescentes, las que eran parte de programas de protección a su hogar. Supuestamente con el fin de venderles drogas y consumirlas. En este sentido, las menores de edad terminaban perdiendo el conocimiento.
Y bajo este contexto, el hombre las habría violado. «Abusó sexualmente de tres niñas de 16 a 17 años, aproximadamente, durante el año 2025», señaló Marcos Estrada, comandante de la prefectura de Iquique.
Vale señalar que en la audiencia de control de detención, se dio a conocer que en el hogar del acusado se incautaron dispositivos electrónicos. Estos tendrían grabaciones de adolescentes.
