Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó la verdad sobre su renuncia: «Si no me respeto yo, nadie más lo va a hacer»

Cony Capelli estuvo presente en el capítulo de este martes 3 de febrero de Fiebre de Baile. Instancia en la se sinceró con respecto a su decisión de abandonar el programa.

Recordemos que en el episodio de este lunes, la animadora del espacio, Diana Bolocco, dio a conocer que la bailarina había informado a la producción que el motivo estaba relacionado con su salud mental

De este modo, los rumores no tardaron en aparecer. Se especuló sobre un conflicto con su bailarín, una molestia por una invitación de Julio César Rodríguez a Naya Fácil a la final del espacio. Incluso se habló de un cambio casa televisiva.

Sin embargo, Cony Capelli no confirmó ninguno de estos rumores.

Cony Capelli y su salida de Fiebre de Baile

En el capítulo de este martes, la bailarina estaba visiblemente afectada e indicó «ayer me invitaron a venir, pero no estaban las condiciones».

Además, entregó unas cariñosas palabras a su pareja de baile, David Sáez y su coach, Francia Gómez. También valoró el cariño que ha recibido y le dedicó unas palabras a Diana Bolocco.

Luego indicó que su salida no fue debido a motivos externos. «El lunes fue un día muy frío, muy neutro. Me costó mucho decidirlo, me dolió tanto que no podía ni llorar», expresó. Asimismo, señaló que luego de decidir abandonar el espacio sintió tranquilidad.

«Mi decisión fue para priorizar mi salud mental y emocional, un acto de amor propio hacia mi persona. Fue un acto de respeto para mí, porque si no me respeto yo, nadie más lo va a hacer», agregó Cony Capelli.

Por otro lado, la ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile indicó que su felicidad no está en la televisión.

«Mi propia gloria está en mi casa, con mis amigos, mi pareja, mi Bigote y mi familia», expresó.

Es importante mencionar que la final de Fiebre de Baile se desarrollará el miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena. En esta instancia se enfrentarán Princesa Alba, Faloon Larraguibel, Skarleth Labra, Gabriel Urzúa, Cata Days y Camila Andrade.

