Ricardo Arjona en Chile 2026: conoce cómo comprar entradas para el décimo concierto del artista guatemalteco en el Movistar Arena

¡Atentos! Faltan solamente minutos para que inicie la preventa de entradas del décimo concierto de Ricardo Arjona en Chile.

No caben dudas de que el regreso del artista guatemalteco a nuestro país en el marco de su gira «Lo Que El Seco No Dijo» ha generado gran expectación en su fanaticada. Esto se ha visto demostrado en el éxito de ventas que ha tenido.

Ricardo Arjona ya vendió nueve fechas en el Movistar Arena, las que está programadas para los días 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 de junio.

Y ante el éxito en ventas se confirmó un décimo concierto en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins. Esta se llevará a cabo el 20 de junio. De este modo, quienes no han comprado entradas tienen una nueva oportunidad para disfrutar en vivo de la música del intérprete de «Historia de Taxi».

¿Cómo comprar entradas para el décimo concierto de Ricardo Arjona en Chile?

A las 11:00 horas de hoy, miércoles 4 de febrero inicia la preventa de entradas exclusiva de Caja Los Andes a través de la página web de Puntoticket.

En tanto, al venta general para el décimo concierto de Ricardo Arjona en Chile comenzará una vez que finalice dicha preventa mediante la misma ticketera.

Es importante mencionar que Fénix, productora a cargo del evento informó que entre quienes compren sus entradas para el show del 20 de junio, se van a sortear 4 experiencias. En estas los asistentes tendrán la oportunidad de realizar un recorrido exclusivo por camerinos, escenario, backstage. Incluso tendrán la posibilidad de estar en la prueba de sonido.

Vale recordar que la última vez que Ricardo Arjona se presentó en Chile fue en 2023. En dicha oportunidad llevó a cabo dos presentaciones en el Estadio Bicentenario de la Florida en el marco de su tour «Blanco y Negro».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google