“Le da mucha sazón”: Princesa Alba se pronunció a la renuncia de Cony Capelli a tan solo un día de la final de Fiebre de Baile
La cantante y finalista del programa reaccionó ante la decisión de la ex chica reality destacando que “ha sido todo muy raro”. La noticia se dio por sorpresa en la misma competencia.
Princesa Alba, cantante y una de las competidoras favoritas del público de Fiebre de Baile, reaccionó ante la inesperada renuncia de su compañera Constanza Capelli, quien habría tomado tal decisión por temas de salud emocional, según indicó Diana Bolocco.
“Ha sido todo muy raro, fue heavy que la Cony haya renunciado, quedamos todos boquiabiertos”, mencionó durante la transmisión del matinal de CHV “Contigo en la Mañana”.
La cantante no se quedó callada y dijo que estaba todo listo para la competencia de Capelli: “Había ensayo, había vestuario, todo para la final”. Además, añadió que su ex contrincante le “aportaba mucho a la competencia y le da mucha sazón”, finalizando con que “la echaremos de menos, todos merecemos ganar”.
El arduo trabajo detrás de los bailes
Princesa Alba ha sabido dejar marca en Fiebre de Baile, tras ser una de las participantes favoritas del público y tener altos números de puntuación en cada presentación.
A pesar de haber sufrido un accidente mientras ensayaba, y que le impidió competir por unos días, logró llegar a la final y competirá por el primer lugar contra Skarleth Labra, Gabriel Urzúa, Cata Days, Luis Jara Mellow y Camila Andrade.
«Estamos cansados, pero muy contentos”, reflejó la participante por los intensos ensayos que realiza para seguir perfeccionándose y lograr consignarse como la ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile.
Se esperaba ver juntas a la cantante y a la ganadora de la primera versión de Gran Hermano compitiendo en el espectáculo que se realizará este 4 de febrero en el Movistar Arena. Sin embargo, a parecer no será así.
Las entradas siguen disponibles en el sitio web de PuntoTicket.
