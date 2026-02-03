Remezón en Fiebre de Baile: Una de las favoritas tomó la decisión de abandonar el programa y esto es lo que se sabe

Una inesperada situación se vivió en el más reciente episodio del estelar de Chilevisión, Fiebre de Baile. Espacio que ya se encuentra en la recta final.

Resulta que una de las participantes favoritas no estuvo presente y se dio a conocer una noticia que generó gran impacto.

Hablamos de Cony Capelli, de quien su ausencia no pasó desapercibida. De este modo, no tardaron en aparecer rumores y especulaciones con respecto a su futuro en el programa de Chilevisión.

Y cuando el capítulo ya estaba por terminar, la animadora de Fiebre de Baile, Diana Bolocco aclaró qué pasará con Cony Capelli.

De este modo, dio a conocer que la joven conversó con la producción del programa y que no seguirá en competencia.

Cony Capelli abandona Fiebre de Baile

«La razón que ella entregó para retirarse de la competencia, era para proteger su salud emocional», indicó Diana Bolocco.

Además, dio a conocer que «la producción le dio la posibilidad de que reconsiderara su decisión, pero ella no lo quiso».

«Nos hubiera encantado tenerla aquí para escucharlo de su propia boca, pero no está en condiciones de venir. Ella no quiso venir hoy», añadió Diana Bolocco.

De todos modos, la animadora dio a conocer que desde Fiebre de Baile buscan que Cony Capelli diga presente en en el próximo episodio y que siga pensando su decisión.

Es importante mencionar que la exparticipante de Gran Hermano Chile, ha dado mucho que hablar durante los últimos días debido a los cruces que ha protagonizado con Naya Fácil. Todo esto en el marco de los incendios en la zona centro-sur en Chile.

En este sentido, Julio César Rodríguez tiró la talla y dijo que invitaría a la influencer a la final del programa, lo que provocó una notoria molestia en la exchica reality.

Es importante señalar que la final de Fiebre de Baile se llevará a cabo el 4 de febrero en el Movistar Arena.

