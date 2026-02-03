Reconocida cantante chilena anuncia que se va de Chile y pone sus cosas en ventas en redes sociales: «Para esta semana»

Recientemente, una destacada cantante chilena sorprendió a sus seguidores tras anunciar que tomó una importante decisión para su vida: se va de Chile.

La artista en cuestión es Flor de Rap, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que escribió: «Me voy del país y en las siguientes historias dejo todo lo que estoy vendiendo PARA ESTA SEMANA».

Vale señalar que la artista no ha entregado detalles del motivo de su decisión ni tampoco sobre cuándo dejará Chile.

Flor de Rap anuncia que se va de Chile y pone a la venta diversas cosas

La destacada artista nacional puso a venta distintos productos, principalmente para el hogar. Como por ejemplo,

Por ejemplo, Flor de Rap está vendiendo dos refrigeradores a $300 mil cada uno, una lavadora a $250 mil, una cama super king a $250 mil sin respaldo.

A todo esto se les suman cascos de motos, una secadora, juegos de PlayStation, veladores y más.

Es importante señalar que Flor de Rap cuenta con una destacada carrera. Es considerada una importante figura de rap y de la cultura urbana nacional.

La artista comenzó su carrera en la escena del rap y con el tiempo ha idos incursionando en diferentes estilos como el reggaetón. Además, cuenta con colaboraciones con importantes intérpretes nacionales como Américo y Myriam Hernández.

«Inmarchitable», «Báilalo Mujer», «Firme» y «Familia» son solamente algunos de los hits de Flor de Rap, los que suman millones de reproducciones las plataformas digitales.

Durante el último tiempo, la cantante ha estado compartiendo múltiple contenido relacionado con la música junto a su pareja, Maty Farra, quien también es cantante y con quien se le ve muy cercano en redes sociales.

