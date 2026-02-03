“Le hablaban de…”: La verdad tras la polémica foto sin polera de Sammis Reyes junto a su hija recién nacida

Hace pocos días el exjugador de la NFL, Sammis Reyes se convirtió en papá junto a su pareja Emilia Dides. La familia, que ahora se agranda con Mía Ignacia, nombre de la bebé, no ha dejado de estar en el ojo público. Y es que aparecieron las primeras fotos de la recién nacida en la que llamó la atención la sutil apariencia de Sammis Reyes, quien posaba sin polera al lado de Dides y su hija.

La fotografía causó tal revuelo que se convirtió en tendencia y hasta plantilla para memes. Con más de 17 mil reacciones en la cuenta de Instagram de la pareja, hubo comentarios como “salir sin polera es total y completamente innecesario”, “¿alguna vez Sammis puede ser real” o “¿era presumir a la hija o sus bíceps?, entre otros.

La controversia dio de qué hablar en los programas de farándula, opinando acerca de la fuerte exposición que se vive en las redes sociales.

¿Cuál fue la razón de Sammis Reyes de posar sin polera?

Durante el programa ¡Hay que decirlo!, el periodista de espectáculos Manu González, explicó el verdadero motivo por el que Sammis Reyes habría aparecido sin polera en la polémica fotografía.

Mencionó que el exdeportista quería retratar un momento íntimo y natural en su nueva etapa como padre, sin intenciones de exposición ni viralización de la imagen.

“La fotografía fue la cosa más sencilla del mundo”

El comentarista detalló que se les dijo a la pareja que el padre también debía desarrollar el apego emocional con la bebé. “Tenía que estar con su pequeña desde la primera instancia”, dijo.

“Él llega a la habitación, le empiezan a preparar para que se siente en una silla para coger a la pequeña, él se quita la camisa y lo que hace primero es saludar a su mujer y a su niña, ahí es cuando ya están sacando fotografías”, comentó el periodista durante el programa.

“Ese instante, cuando él se acerca a besarlas, acto seguido coge a la pequeña. Pero esa foto les pareció muy bonita porque estaban los tres”, finalizó Manu González.

Los panelistas terminaron por analizar las diferentes reacciones que provocó la publicación, destacando cómo algunos usuarios recibieron de buena forma la imagen, como una postal familiar, mientras que otros cuestionaron esta acción. En ese momento, se abrió el debate de los límites que hay en la exposición de las redes sociales, sobre todo cuando se trata de figuras públicas o hijos recién nacidos.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google