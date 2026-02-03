Participante de Mundos Opuestos preocupa tras revelar detalles de su estado de salud: «Me encontraron convulsionada, con vómitos»

Recientemente, Evelyn Ortiz, participante de Mundos Opuestos se refirió al complejo estado de salud que vive luego de su participación en el reality de Canal 13.

Recordemos que anteriormente la deportista había generado gran preocupación tras dar a conocer que fue hospitalizada después de presentar síntomas de un posible accidente cerebrovascular (ACV). Sin embargo, esto fue descartado.

Y en una reciente conversación con Las Últimas Noticias, Evelyn Ortiz indicó que le diagnosticaron una una meningitis viral. Vale señalar que actualmente sigue internada en la Clínica Alemana.

Evelyn Ortiz entrega detalles de su estado de salud

La deportista indicó que sufrió un cuadro de insomnio que desde hace un tiempo que siente un intenso dolor de cabeza.

«El miércoles comencé con un dolor fuerte de cabeza y se me comenzó a dormir el lado izquierdo, se me puso la boca chueca, se me comenzó a dormir la cara, una mano, una pierna y ya no podía hablar porque sentía rígida la mandíbula», señaló.

En este sentido, dio a conocer que fue una clínica y le «controlaron un ACV». «Así que sólo terminé con un lado inflamado y no todo paralizado. Ya he recuperado un poco la movilidad», mencionó.

Y en la madrugada del jueves la exintegrante de Mundos Opuestos volvió a su hogar con medicamentos. Sin embargo, sus cercanos se preocuparon debido a que no respondía el celular y entraron a su casa a la fuerza. «Me encontraron convulsionada, con vómitos. Yo no me acuerdo de nada, ni cómo sacaron ni cómo llegué acá», indicó.

«Estaba muy mal, muy sedada. En mi cabeza yo siempre estuve en la clínica, sentía a lo lejos el citófono del departamento y pensaba que era algo así. Ya desde el viernes comencé a tener más conciencia y vi mi lado izquierdo más desinflamado», añadió.

¿Influyó su paso en el reality?

Evelyn Ortiz indicó que le han realizado distintos exámenes. «Al cerebro, al cuello y han indicado una sobrecarga de estrés. Se entiende por el contexto que he vivido el último año, de mucha exposición a la cual no estaba acostumbrada. Lamentablemente a mí me dan muchos ataques de pánico», expresó.

Además, señaló que el domingo le hicieron una punción lumbar. De este modo, confirmaron que tiene una meningitis viral.

Tras ser consultada sobre si es que se arrepentía de ingresar a Mundos Opuestos, señaló: «Siento que esto es algo que estoy pagando por ser novicia en un formato voraz, pero lo veo como un aprendizaje así que no me arrepiento».

Además, expresó: «He recibido harto cariñito, ha venido gente a verme, amistades, gente del reality como Juan Pedro (Verdier), he hablado con Eyal (Meyer) con quien también tengo un vínculo bonito».

