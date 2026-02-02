Preocupación por participante de Mundos Opuestos: fue hospitalizada por síntomas de un accidente cerebrovascular

Recientemente, la participante de Mundos Opuestos y destacada deportista, Evelyn Ortiz generó preocupación tras dar a conocer que fue hospitalizada después de presentar síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV).

Vale señalar que la atleta dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. De este modo, dio a conocer que en el transcurso del miércoles empezó a sentir una sensación poco común e su cuerpo.

«Agradezco la preocupación. La verdad es que esto partió como un principio de ACV, todo un lado dormido, menos mal que en ese momento estaba con un amigo y me pudo llevar de urgencias muy rápidamente», indicó Evelyn Ortiz en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Además, la atleta indicó que tras esta situación estuvo con observación médica intensiva y sedada durante gran parte día del jueves.

«Sí, me perdí un día. No recuerdo nada del jueves, nada. Estuve muy sedada, haciéndome exámenes, hasta que me volvieron a traer a urgencias porque no se me pasaba y todavía estamos ahí en proceso de estudio para ver qué onda, porque todavía tengo todo el lado izquierdo con muy poca sensibilidad, está inflamado hasta el pie. La sensibilidad de las manos la perdí», mencionó la exintegrante de Mundos Opuestos.

Evelyn Ortiz revela cuál puede ser el origen de los síntomas

Posteriormente, Evelyn Ortiz dio a conocer que estos síntomas podrían tener alguna relación con un tratamiento farmacológico que estaba realizando.

«Esto partió ayer cuando me tomé los medicamentos que me dieron para la sinusitis que me diagnosticaron. Empecé a tener un efecto súper raro», indicó.

Además, la participante de Mundos Opuestos dio a conocer que a pesar de que se descartó el ACV en primera instancia, los médicos siguen investigando otras posibles causas relacionadas con una inflamación cerebral

«Tenía todos los síntomas de un ACV. Me descompensé, tuve ataques de pánico, lo pasé pésimo y después estaba súper desorientada de dónde estaba. Se descartó el ACV, pero aún no se descarta que pueda haber una inflamación al cerebro producto de la infección de la sinusitis», mencionó.

Para finalizar, la participante de Mundos Opuestos no escondió sus deseos de que le den el alta médica. «Quiero que me den el alta. Estar acá es horrible. Lo bueno es que no fue lo peor. Esperemos que no sea nada del otro mundo», expresó.

